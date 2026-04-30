La UE considera los ataques de las fuerzas israelíes de ocupación contra los palestinos en Cisjordania como una "llamada de atención".

La UE apoyará a las víctimas de los ataques de las fuerzas israelíes de ocupación en la Cisjordania ocupada La UE considera los ataques de las fuerzas israelíes de ocupación contra los palestinos en Cisjordania como una "llamada de atención".

La Unión Europea ha puesto en marcha un programa de apoyo a las víctimas de los ataques perpetrados por las fuerzas israelíes de ocupación en la Cisjordania ocupada con el objetivo de brindar protección preventiva a los palestinos, según informó este jueves la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

El anuncio lo realizó el representante de la UE para Palestina, Alexandre Stutzmann, durante la visita que realizó una delegación diplomática acreditada acompañada por el representante especial de la UE para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Christophe Bigot, y embajadores extranjeros a la aldea de Al-Mughayyir, al este de Ramala.

Stutzmann afirmó que la UE considera los ataques de las fuerzas israelíes de ocupación contra los palestinos en Cisjordania como una "llamada de atención". "Lamentablemente, no pudimos evitar estos incidentes, pero podemos trabajar para garantizar que no se repitan", declaró.

La UE está considerando actualmente "medidas políticas firmes, junto con otras acciones, incluido el lanzamiento de un programa de apoyo a las víctimas", como parte de los esfuerzos para frenar la escalada de violencia en los territorios palestinos, añadió.

La iniciativa se basa en grupos de voluntarios sobre el terreno para ayudar a proteger a los palestinos —aunque sus funciones exactas aún no se han aclarado—, así como en el desarrollo de un sistema integrado para mejorar la seguridad de la población civil.

Esta medida surge en medio de crecientes llamamientos internacionales para que se tomen medidas concretas que detengan los ataques de las fuerzas de ocupación israelíes y garanticen la protección de los civiles palestinos.

El 21 de abril, el Ministerio de Salud palestino informó que dos palestinos, entre ellos un niño, murieron por disparos de las fuerzas de ocupación israelíes en Al-Mughayyir.

La violencia de las fuerzas de ocupación israelíes y del ejército israelí en Cisjordania se ha intensificado desde octubre de 2023, causando la muerte de al menos 1.154 palestinos, heridas a miles y casi 22.000 detenciones, según datos oficiales palestinos.

*Traducido por Daniel Gallego.