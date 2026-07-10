En su veredicto preliminar, la UE asegura que este no protege adecuadamente a los usuarios, en particular a los menores, de los riesgos para su bienestar físico y mental.

La UE acusa a Meta de infringir su Ley de Servicios Digitales por el diseño "adictivo" de Facebook e Instagram En su veredicto preliminar, la UE asegura que este no protege adecuadamente a los usuarios, en particular a los menores, de los riesgos para su bienestar físico y mental.

La Comisión Europea anunció este viernes que había encontrado preliminarmente que Meta infringía la Ley de Servicios Digitales (DSA), al considerar que el diseño "adictivo" de Facebook e Instagram no protegía adecuadamente a los usuarios, en particular a los menores, de los riesgos para su bienestar físico y mental.

"La Comisión considera que Meta debe implementar cambios de diseño tanto en Instagram como en Facebook", declaró, citando medidas como la desactivación por defecto de la reproducción automática y el desplazamiento infinito, la introducción de pausas efectivas para controlar el tiempo de pantalla y la reducción de la dependencia de los sistemas de recomendación hacia la interacción.

La Comisión indicó que sus conclusiones preliminares se refieren a funciones como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones push y los sistemas de recomendación personalizados, que pueden fomentar el uso compulsivo de las plataformas.

También constató que las medidas de seguridad actuales de Meta, incluidas las herramientas de gestión del tiempo de pantalla, los controles parentales y las medidas de concienciación, no mitigan eficazmente dichos riesgos.

Las conclusiones son preliminares y no prejuzgan el resultado de la investigación. Meta tiene ahora la oportunidad de examinar las conclusiones de la Comisión y presentar una respuesta por escrito antes de que se tome una decisión final. Si la Comisión confirma sus conclusiones preliminares, Meta podría enfrentarse a una multa de hasta el 6 % de su facturación anual global en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA).

La investigación, iniciada en mayo de 2024, también examina las medidas de verificación de edad de Meta para usuarios menores de 13 años y el posible impacto de los sistemas de recomendación de Facebook e Instagram en los menores.

*Traducido por Daniel Gallego.