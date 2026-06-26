Un alto funcionario libanés indicó que la delegación libanesa mantiene su compromiso de lograr la retirada total de Israel del sur del Líbano según un calendario definido.

La retirada de Israel del territorio libanés debe incluirse en cualquier resolución que salga de las negociaciones Un alto funcionario libanés indicó que la delegación libanesa mantiene su compromiso de lograr la retirada total de Israel del sur del Líbano según un calendario definido.

Un alto funcionario libanés afirmó este viernes que la retirada completa de Israel de todo el territorio libanés debe incluirse en cualquier "declaración de principios" que surja de las negociaciones en curso en Washington.

En declaraciones a la Agencia Anadolu (AA) bajo condición de anonimato, el funcionario indicó que la delegación libanesa mantiene su compromiso de lograr la retirada total de Israel del sur del Líbano según un calendario definido.

"La insistencia en una retirada completa de Israel del territorio libanés según un calendario, y la adhesión del Líbano a esta postura, propiciaron la prórroga de las negociaciones un día más", señaló la fuente.

A primera hora del viernes, el Departamento de Estado de EEUU anunció que la quinta ronda de conversaciones entre el Líbano e Israel se había prorrogado un día, tras haber concluido inicialmente el jueves.

El funcionario libanés recalcó que "la retirada de todo el territorio libanés debe ser un elemento fundamental de la declaración de principios, en caso de que se alcance una".

Respecto a las propuestas relativas a zonas "modelo" o "piloto", la fuente señaló que el Líbano busca una definición precisa de las zonas de las que se retirarían las fuerzas israelíes y explicó que Líbano estipula que estas zonas deben estar «dentro de la Línea Amarilla para que el ejército libanés pueda entrar, y no en zonas donde no haya presencia israelí».

La Línea Amarilla es una línea no oficial que se extiende aproximadamente 8 kilómetros dentro del territorio libanés desde la frontera.

*Traducido por Daniel Gallego.