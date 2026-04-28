El gobernador del krai de Krasnodar calificó de “grave emergencia” la situación y reveló que “se está llevando a cabo la evacuación de los residentes de los edificios cercanos a la refinería para garantizar su seguridad”.

La refinería en la ciudad rusa de Tuapsé vuelve a ser atacada por drones ucranianos El gobernador del krai de Krasnodar calificó de “grave emergencia” la situación y reveló que “se está llevando a cabo la evacuación de los residentes de los edificios cercanos a la refinería para garantizar su seguridad”.

El gobernador del krai de Krasnodar, en el extremo suroeste de Rusia, Veniamin Ivanovich Kondratyev, anunció este martes que la ciudad de Tuapsé, en la costa del mar Negro, “se enfrenta a otra grave emergencia” y señaló que se trata de “un incendio masivo en la refinería de petróleo, provocado por un ataque de drones enemigos”.

En un comunicado, Kondratyev informó que “164 personas trabajan para extinguir el fuego, con 46 equipos desplegados” y aseguró que “los bomberos informan continuamente sobre la situación”, indicando que “el equipo de respuesta se ampliará próximamente”.

Kondratyev recalcó que, según el subgobernador el municipio de Tuapsé, Serguéi Boyko, “se está llevando a cabo la evacuación de los residentes de los edificios cercanos a la refinería para garantizar su seguridad” y enfatizó que “se ha habilitado un refugio temporal en la Escuela Número 6”.

“Se ruega a los residentes que sigan todas las recomendaciones”, agregó.