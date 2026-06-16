La policía ejecutó órdenes de prisión preventiva: cinco sospechosos fueron ingresados en prisión y dos quedaron bajo arresto domiciliario.

La Policía italiana arresta a 7 personas sospechosas de formar una célula terrorista anarquista La policía ejecutó órdenes de prisión preventiva: cinco sospechosos fueron ingresados en prisión y dos quedaron bajo arresto domiciliario.

La policía italiana arrestó este martes a siete personas sospechosas de formar una célula terrorista anarquista, según informó la agencia de noticias ANSA.

La policía ejecutó órdenes de prisión preventiva: cinco sospechosos fueron ingresados en prisión y dos quedaron bajo arresto domiciliario, según el informe.

Dos de los sospechosos también están acusados de perpetrar un ataque contra la red ferroviaria de alta velocidad entre Roma y Florencia el 14 de febrero, que causó daños significativos a la infraestructura.

Las autoridades no han revelado más detalles sobre los sospechosos.

*Traducido por Daniel Gallego.