Entre los lugares registrados se encontraban la sede de la Federación Alemana de Fútbol y los ayuntamientos de varias ciudades que fueron sede del torneo, en relación con la presunta corrupción vinculada a la EURO 2024.

La Policía alemana realiza redadas por presunta corrupción relacionada con la Eurocopa 2024 Entre los lugares registrados se encontraban la sede de la Federación Alemana de Fútbol y los ayuntamientos de varias ciudades que fueron sede del torneo, en relación con la presunta corrupción vinculada a la EURO 2024.

La policía alemana realizó redadas este miércoles por presunta corrupción relacionada con la Eurocopa 2024.

Entre los lugares registrados se encontraban la sede de la Federación Alemana de Fútbol y los ayuntamientos de varias ciudades que fueron sede del torneo, en relación con la presunta corrupción vinculada a la EURO 2024.

"La investigación se centra en supuestos privilegios otorgados sin autorización, incluyendo una visita a un partido internacional de fútbol, que un sospechoso, que trabajaba para una ciudad sede en ese momento, habría recibido de los responsables de la empresa organizadora", declaró la Oficina Estatal de Investigación Criminal de Renania del Norte-Westfalia en un comunicado.

El comunicado señala que, presuntamente, la empresa organizadora ofreció a las ciudades sede derechos exclusivos de compra de entradas, y que algunas ciudades ejercieron dichos derechos y utilizaron las entradas de diversas maneras.

*Traducido por Daniel Gallego.