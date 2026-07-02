El proyecto de ley consagraría el estudio de la Torá como un "valor fundamental" en Israel y la sociedad judía, otorgándole estatus constitucional.

La oposición israelí acusa Netanyahu de legalizar la evasión del servicio militar por parte de judíos ultraortodoxos El proyecto de ley consagraría el estudio de la Torá como un "valor fundamental" en Israel y la sociedad judía, otorgándole estatus constitucional.

Figuras de la oposición israelí acusaron este jueves al primer ministro Benjamín Netanyahu de legalizar la evasión del servicio militar por parte de judíos ultraortodoxos, o haredim, luego de que la Knesset aprobara preliminarmente un proyecto de ley que otorga al estudio de la Torá un estatus constitucional especial, según informaron medios locales.

El proyecto de ley consagraría el estudio de la Torá como un "valor fundamental" en Israel y la sociedad judía, otorgándole estatus constitucional, informó el miércoles el diario israelí Yedioth Ahronoth.

El proyecto de ley superó su primera lectura el miércoles por 63 votos a favor y 53 en contra, y aún requiere una segunda y tercera lecturas para convertirse en ley.

El exjefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, declaró en la plataforma estadounidense de redes sociales X que "el intento de convertir la evasión del servicio militar en una Ley Fundamental es un ataque directo a nuestra integridad nacional".

Los partidos haredim afirman que la legislación busca brindar mayor protección legal a las escuelas religiosas y sus estudiantes en medio de una disputa sobre el servicio militar haredim tras los fallos judiciales que anularon acuerdos de larga data que permitían exenciones o aplazamientos.

Según The Times of Israel, el proyecto de ley forma parte de una iniciativa legislativa más amplia de los partidos haredíes para preservar las exenciones masivas para los estudiantes de yeshivá, elevando el estatus del estudio de la Torá, junto con otra legislación destinada a proteger a los evasores del servicio militar de la aplicación de la ley penal.

«Mientras la carga para quienes prestan servicio militar está batiendo récords y el precio que pagan es insoportablemente alto, la coalición opta por crear una vía de escape para la evasión», declaró Eisenkot, quien recientemente anunció su intención de presentarse a las próximas elecciones.

«El estudio de la Torá es un valor importante en el Estado de Israel, pero no puede servir como pretexto político para abandonar la misión de defender al Estado», afirmó Eisenkot.

El ex primer ministro Naftali Bennett, líder del partido Juntos, también criticó el proyecto de ley, escribiendo en la plataforma estadounidense de redes sociales X: «Inmediatamente después de la formación del nuevo gobierno, derogaremos la Ley Fundamental: Denigración de la Torá».

“La ley desaparecerá, pero la vergüenza que quedará para los despreciables miembros del Knesset que la apoyaron permanecerá”, declaró Bennett. “El ejército necesita urgentemente 20.000 soldados, y hoy la coalición Bibi-Deri-Smotrich ha vuelto a demostrar que los intereses políticos son más importantes que la seguridad”, añadió.

Yedioth Ahronoth informó que varios miembros de la coalición gobernante se opusieron al proyecto de ley, entre ellos Moshe Solomon, del partido Sionismo Religioso, y Dan Illouz y Yuli Edelstein, del partido Likud de Netanyahu.

El periódico indicó que los partidos ultraortodoxos exigieron la participación de Netanyahu en la votación para asegurar una mayoría superior a los 61 diputados en el Knesset de 120 escaños, lo que fortalecería la posición del proyecto de ley en caso de ser impugnado ante el Tribunal Supremo.

Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra genocidas en Gaza, asistió a la votación tras abandonar un acto público.

Según Yedioth Ahronoth, Netanyahu llegó a acuerdos con los líderes de los partidos haredíes para impulsar varios proyectos de ley que estos exigen, entre ellos la Ley Fundamental sobre el estudio de la Torá y un proyecto de ley que impida el arresto de quienes evaden el servicio militar obligatorio.

A cambio, los partidos haredíes respaldarían las medidas solicitadas por Netanyahu, como la creación de una comisión de investigación política sobre los sucesos del 7 de octubre de 2023, la división de poderes del fiscal general y los acuerdos relativos a la fecha de las próximas elecciones.

*Traducido por Daniel Gallego.