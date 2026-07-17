"El pueblo venezolano ha demostrado una resiliencia admirable, pero la recuperación llevará tiempo y requerirá apoyo constante", declaró Lia Poggio, jefa de misión de la agencia en Venezuela.

La ONU pide apoyar a las personas afectadas por el doble en Venezuela con 98 millones de dólares "El pueblo venezolano ha demostrado una resiliencia admirable, pero la recuperación llevará tiempo y requerirá apoyo constante", declaró Lia Poggio, jefa de misión de la agencia en Venezuela.

"El pueblo venezolano ha demostrado una resiliencia admirable, pero la recuperación llevará tiempo y requerirá apoyo constante", declaró Lia Poggio, jefa de misión de la agencia en Venezuela

"El pueblo venezolano ha demostrado una resiliencia admirable, pero la recuperación llevará tiempo y requerirá apoyo constante", declaró Lia Poggio, jefa de misión de la agencia en Venezuela

La agencia de migración de la ONU lanzó este viernes un llamamiento a apoyar a las personas afectadas por el doble terremoto que sacudieron Venezuela el 24 de junio con 98 millones de dólares.

El llamamiento financiará la respuesta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) durante los próximos 12 meses, proporcionando refugio de emergencia, asistencia vital, atención médica y apoyo para la recuperación temprana, además de ayudar a las comunidades afectadas a reconstruir sus vidas, según informó la agencia en un comunicado.

"El pueblo venezolano ha demostrado una resiliencia admirable, pero la recuperación llevará tiempo y requerirá apoyo constante", declaró Lia Poggio, jefa de misión de la agencia en Venezuela.

Los terremotos y las réplicas posteriores causaron una destrucción generalizada en los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Aragua y Falcón, desplazando a miles de familias y dañando viviendas, centros de salud, sistemas de agua y otras infraestructuras críticas.

Desde el desastre, la OIM ha trabajado con las autoridades venezolanas, agencias de la ONU y socios humanitarios para gestionar refugios colectivos, proporcionar asistencia sanitaria y de protección, y apoyar a las familias desplazadas.

La agencia informó que hasta el momento ha brindado asistencia a casi 6.000 personas en albergues colectivos bajo su coordinación y ha ofrecido más de 10.000 servicios, incluyendo alojamiento temporal, atención médica y asistencia para la protección.

El llamamiento prioriza el alojamiento, la coordinación de los centros, la salud y la recuperación temprana, con el objetivo de garantizar que las comunidades afectadas sigan siendo el eje central de los esfuerzos de recuperación.

*Traducido por Daniel Gallego.