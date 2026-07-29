Los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes, "a menudo actuando conjuntamente", han atacado a comunidades palestinas, agredido a familias, destruido y confiscado propiedades, e incendiado mezquitas.

La ONU advierte que la violencia de los colonos israelíes y las acciones de anexión en Cisjordania se han intensificado Los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes, "a menudo actuando conjuntamente", han atacado a comunidades palestinas, agredido a familias, destruido y confiscado propiedades, e incendiado mezquitas.

Dos años después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declarara ilegal la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió este miércoles que la violencia de los colonos israelíes y la anexión en Cisjordania ocupada se han intensificado.

"La violencia de los colonos y la creciente anexión de territorio palestino en Cisjordania no hacen más que empeorar", declaró Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en un comunicado.

Indicó que, desde el jueves pasado, ocho palestinos, entre ellos un niño, y dos miembros del ejército israelí han muerto en Cisjordania ocupada.

Shamdasani afirmó que los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes, "a menudo actuando conjuntamente", han atacado a comunidades palestinas, agredido a familias, destruido y confiscado propiedades, e incendiado mezquitas.

Las restricciones a la libertad de movimiento "son ahora más estrictas", añadió, impidiendo que los palestinos accedan a servicios esenciales.

La oficina de derechos humanos expresó su alarma ante el anuncio del gobierno israelí de sus planes para expandir aún más los asentamientos y puestos de avanzada, así como ante lo que describió como llamamientos abiertos de los líderes israelíes a la venganza y al castigo colectivo contra las comunidades palestinas.

También expresó su preocupación por las amenazas de «convertir Cisjordania en otra Gaza».

Calificando la situación actual de sin precedentes, Shamdasani afirmó que los ataques de colonos israelíes y el establecimiento de asentamientos y puestos de avanzada han alcanzado «un máximo histórico».

El portavoz instó a Estados terceros a «actuar con urgencia y de forma conjunta» para detener los continuos asesinatos y despojos de palestinos y poner fin a la ocupación israelí.

*Traducido por Daniel Gallego.