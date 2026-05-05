La situación se encuentra en un momento de extrema fragilidad, con los continuos ataques aéreos israelíes, las restricciones de movimiento y los obstáculos para el retorno que provocan desplazamientos repetidos.

La ONU advierte que la crisis humanitaria en el Líbano sigue siendo grave a pesar del alto el fuego anunciado La situación se encuentra en un momento de extrema fragilidad, con los continuos ataques aéreos israelíes, las restricciones de movimiento y los obstáculos para el retorno que provocan desplazamientos repetidos.

La agencia de la ONU para los refugiados advirtió este martes que la crisis humanitaria en el Líbano sigue siendo grave a pesar del alto el fuego anunciado el mes pasado, citando la violencia continua, el desplazamiento y las crecientes necesidades.

Karolina Lindholm Billing, representante de la agencia en el Líbano, declaró a la prensa en Ginebra que la situación se encuentra en un momento de extrema fragilidad, con los continuos ataques aéreos israelíes, las restricciones de movimiento y los obstáculos para el retorno que provocan desplazamientos repetidos.

"A pesar del alto el fuego anunciado el 17 de abril, la crisis humanitaria y de desplazamiento en el Líbano está lejos de terminar", afirmó. Al menos 380 personas han muerto desde el alto el fuego, mientras que la destrucción generalizada ha dejado viviendas e infraestructura dañadas o inutilizables, añadió.

Billing indicó que muchas familias que intentan regresar se ven obligadas a huir de nuevo tras encontrar sus hogares destruidos y sin acceso a servicios básicos. "Las familias huyen, regresan brevemente y luego vuelven a huir, atrapadas en ciclos repetitivos y agotadores de incertidumbre", concluyó.

Más de 310.000 sirios han regresado a Siria desde marzo en medio de la escalada del conflicto, mientras que el Llamamiento Urgente para el Líbano solo cuenta con el 38% de la financiación necesaria, lo que limita los esfuerzos de ayuda.

Billing instó a que se mantenga el frágil alto el fuego para permitir el regreso seguro de las familias desplazadas y que este apoyo internacional se vea reforzado.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) también advirtió que la crisis está empeorando. Su portavoz, Tommaso Della Longa, declaró: «La crisis humanitaria en el Líbano se está agudizando».

Billing señaló que aproximadamente una de cada cinco personas en el país está desplazada, lo que representa alrededor de 1,2 millones, muchas de las cuales viven en tiendas de campaña o refugios sin acceso fiable a agua ni servicios básicos.

«El alto el fuego sigue siendo frágil. No ha permitido recuperar hogares ni medios de subsistencia, ni garantiza necesidades básicas como agua, alimentos o atención médica», afirmó.

Billing advirtió que el llamamiento de emergencia de la FICR para el Líbano solo cuenta con el 12,5% de la financiación necesaria, lo que significa que «el apoyo crucial podría reducirse pronto cuando más se necesita».

También hizo hincapié en los riesgos que enfrentan los trabajadores humanitarios, afirmando que los voluntarios “necesitan protección y un acceso más seguro” mientras continúan las operaciones de rescate en condiciones peligrosas.

“La FICR seguirá exigiendo lo que nunca debería ser necesario pedir: respeto y protección para el personal humanitario”, concluyó.

*Traducido por Daniel Gallego.