Según un nuevo informe, el calor extremo provoca la pérdida de alrededor de medio billón de horas de trabajo al año y advierte que es probable que los daños a la producción agrícola empeoren a medida que las temperaturas sigan aumentando.

La ONU advierte que el calor extremo está ejerciendo una presión creciente sobre los sistemas alimentarios mundiales Según un nuevo informe, el calor extremo provoca la pérdida de alrededor de medio billón de horas de trabajo al año y advierte que es probable que los daños a la producción agrícola empeoren a medida que las temperaturas sigan aumentando.

La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), ambas agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtieron este miércoles que el calor extremo está ejerciendo una presión creciente sobre los sistemas alimentarios mundiales, amenazando los cultivos, el ganado, la pesca y el sustento de más de mil millones de personas.

Según un nuevo informe conjunto de estas dos agencias de la ONU, actualmente, el calor extremo provoca la pérdida de alrededor de medio billón de horas de trabajo al año y advierte que es probable que los daños a la producción agrícola empeoren a medida que las temperaturas sigan aumentando.

Los organismos indicaron que la frecuencia, la intensidad y la duración de los episodios de calor extremo han aumentado drásticamente en los últimos 50 años, creando riesgos crecientes para la producción de alimentos y las comunidades rurales.

«Este trabajo pone de relieve cómo el calor extremo es un importante multiplicador de riesgos, que ejerce una presión cada vez mayor sobre los cultivos, el ganado, la pesca y los bosques, así como sobre las comunidades y las economías que dependen de ellos», declaró el director general de la FAO, Qu Dongyu.

Por su parte, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, afirmó que el calor extremo «define cada vez más las condiciones en las que operan los sistemas agroalimentarios».

Cultivos, animales y trabajadores bajo presión

El informe señala que la mayoría de las especies ganaderas comienzan a sufrir estrés debido al calor por encima de los 25 grados centígrados, siendo las gallinas y los cerdos especialmente vulnerables, ya que no pueden regular su temperatura mediante la transpiración. En el caso de los principales cultivos, como el trigo, las patatas y la cebada, los rendimientos comienzan a disminuir por encima de los 30 grados centígrados.

El informe también indica que los peces se enfrentan a graves riesgos, ya que las aguas más calientes reducen los niveles de oxígeno y aumentan la probabilidad de insuficiencia cardíaca. En 2024, el 91% de los océanos del mundo experimentó al menos una ola de calor marina.

El calor extremo también representa un grave peligro para los trabajadores agrícolas. Según el informe, algunas zonas del sur de Asia, África subsahariana y América Central y del Sur podrían sufrir hasta 250 días al año con temperaturas demasiado altas para trabajar de forma segura.

El calor agrava las sequías y los incendios forestales

El informe advierte que el calor extremo actúa como un «multiplicador de riesgos», empeorando las sequías, los incendios forestales, las plagas y las enfermedades, y cita casos en países como Estados Unidos, Rusia, Brasil, China y Australia, donde las olas de calor provocaron sequías repentinas y grandes pérdidas de cosechas.

Los organismos solicitaron sistemas de alerta temprana más robustos, prácticas agrícolas adaptadas al clima, apoyo financiero y cooperación internacional para ayudar a las comunidades a afrontar el aumento de las temperaturas.

«Proteger el futuro de la agricultura y garantizar la seguridad alimentaria mundial requerirá no solo fortalecer la resiliencia en las explotaciones agrícolas, sino también ejercer la solidaridad internacional y la voluntad política colectiva para compartir los riesgos, así como una transición decisiva hacia un futuro con altas emisiones», concluyó el informe.

*Traducido por Daniel Gallego.