El director general de la organización de la ONU señaló que las cifras siguen evolucionando a medida que mejoran la vigilancia y las pruebas de laboratorio, pero advirtió que “la violencia y la inseguridad están obstaculizando la respuesta”.

La OMS califica de «profundamente preocupante» el brote de ébola en la República Democrática del Congo El director general de la organización de la ONU señaló que las cifras siguen evolucionando a medida que mejoran la vigilancia y las pruebas de laboratorio, pero advirtió que “la violencia y la inseguridad están obstaculizando la respuesta”.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó este viernes el brote de ébola en la República Democrática del Congo como «profundamente preocupante», advirtiendo que la magnitud de la epidemia probablemente sea mucho mayor de lo que sugieren las cifras confirmadas.

Tedros Adhanom Ghebreyesus declaró en una publicación a través de la red social estadounidense X que hasta el momento se han confirmado 82 casos de ébola y siete muertes en la RDC, pero añadió: «Sabemos que la epidemia en la RDC es mucho mayor».

Actualmente hay casi 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas, señaló y afirmó que la situación en Uganda es estable, con dos casos confirmados y una muerte reportada, y agregó que no se han registrado nuevas infecciones ni muertes en ese país.

También informó que un ciudadano estadounidense que trabajaba en el Congo dio positivo por ébola y fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento, mientras que otro estadounidense, identificado como contacto de alto riesgo, fue trasladado a la República Checa.

Tedros señaló que las cifras siguen evolucionando a medida que mejoran la vigilancia y las pruebas de laboratorio, pero advirtió que “la violencia y la inseguridad están obstaculizando la respuesta”.

Indicó que se había desplegado personal adicional de la OMS en la provincia de Ituri, epicentro del brote, para apoyar a las comunidades afectadas y coordinar los esfuerzos de respuesta con las autoridades de los países afectados.

Posteriormente, en una rueda de prensa, Tedros informó que la OMS revisó su evaluación de riesgo a “muy alto” a nivel nacional en el Congo, “alto” a nivel regional y “bajo” a nivel mundial. La evaluación anterior de la agencia era alta tanto a nivel nacional como regional y baja a nivel mundial.

El brote actual de ébola es causado por la cepa del virus Bundibugyo, a diferencia de muchos brotes anteriores vinculados a la cepa Zaire, y actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

Tedros señaló que solo se han registrado dos brotes previos de Bundibugyo: uno en Uganda en 2007 y otro en el Congo en 2012.

Según el director general de la OMS, la agencia y las organizaciones asociadas están evaluando posibles vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas. El grupo asesor de la OMS ha recomendado avanzar con dos anticuerpos monoclonales a ensayos clínicos y evaluar el antiviral obeldesivir para contactos de alto riesgo.

También advirtió sobre la creciente desconfianza hacia las autoridades externas en las comunidades afectadas, citando un incidente de seguridad en un hospital de Ituri, donde el jueves se incendiaron tiendas de campaña y suministros médicos.

«Generar confianza en las comunidades afectadas es fundamental para una respuesta eficaz», afirmó. «Asimismo, nos comprometemos a garantizar que los servicios de salud esenciales para las comunidades afectadas se mantengan y fortalezcan según sus necesidades».

*Traducido por Daniel Gallego.