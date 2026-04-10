Los hospitales están funcionando a plena capacidad, brindando atención médica vital, incluso a los pacientes heridos en la escalada del 8 de abril.

La OMS advierte que las órdenes de evacuación de Israel ponen en grave riesgo a cientos de pacientes en el Líbano Los hospitales están funcionando a plena capacidad, brindando atención médica vital, incluso a los pacientes heridos en la escalada del 8 de abril.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este viernes que las órdenes de evacuación en algunas zonas de Beirut y el monte de Líbano por parte de Israel ponen en grave riesgo a cientos de pacientes hospitalizados.

El representante de la OMS en el Líbano, Abdu’n-Nasir Abu Bakr, declaró a la prensa en Ginebra que las autoridades están «profundamente preocupadas por las órdenes de evacuación emitidas ayer, que afectan a amplias zonas de Beirut y el monte de Líbano, incluidas aquellas donde se ubican dos de los principales hospitales de referencia del país».

Los hospitales están funcionando a plena capacidad, brindando atención médica vital, incluso a los pacientes heridos en la escalada del 8 de abril.

Abu Bakr señaló que «más de 450 pacientes permanecen hospitalizados», entre ellos unos 40 en cuidados intensivos en estado crítico. «La evacuación forzosa de estos pacientes supone un riesgo inmediato y grave para su supervivencia», advirtió.

Los ataques israelíes del 8 de abril consistieron en «más de 100 ataques en cuestión de minutos», que causaron la muerte de más de 300 personas y dejaron más de 1.100 heridos, indicó.

El conflicto, que ya lleva 40 días, ha causado cerca de 8.000 víctimas y el desplazamiento de aproximadamente 1,1 millones de personas, lo que ha ejercido una presión extrema sobre el sistema sanitario. Al menos 13 hospitales han resultado dañados y seis se han visto obligados a cerrar.

«Los hospitales deben protegerse en todo momento. Son infraestructura civil esencial y un salvavidas en tiempos de crisis», declaró Abu Bark e instó a tomar medidas inmediatas, recalcando que «el acceso seguro a la atención médica no es opcional; es un derecho fundamental, incluso en tiempos de conflicto».

La ofensiva israelí intensificada contra el Líbano desde el 2 de marzo ha dejado 1.888 muertos y 6.092 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

*Traducido por Daniel Gallego.