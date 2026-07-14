"Rechazamos categóricamente todas las acusaciones completamente falsas promovidas por el The New York Times", dice en un comunicado.

La oficina del expresidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, desmintió la noticia del The New York Times "Rechazamos categóricamente todas las acusaciones completamente falsas promovidas por el The New York Times", dice en un comunicado.

La oficina del expresidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, desmintió este martes la noticia del The New York Times que alegaba que la inteligencia israelí había intentado reclutarlo y que se encontraba bajo arresto domiciliario, calificando las afirmaciones de "completamente falsas".

En un comunicado, la oficina acusó al periódico estadounidense de publicar informes inventados para engañar a la opinión pública y avivar las divisiones internas en Irán, y negó que Ahmadinejad estuviera bajo arresto domiciliario, describiendo la alegación como una invención para respaldar su "absurda" noticia.

"Rechazamos categóricamente todas las acusaciones completamente falsas promovidas por el The New York Times", dice el comunicado.

Ayer, el diario había publicado una noticia en la que señalaba que, en los últimos años, el Mossad había intentado persuadir a Ahmadinejad para que cooperara con Israel y lo consideraba un posible candidato para liderar Irán. La noticia también alegaba que el expresidente se encuentra bajo arresto domiciliario.

*Traducido por Daniel Gallego.