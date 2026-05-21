Se trata del nivel más bajo desde 2012 excluyendo el periodo de la pandemia de COVID-19.

La migración neta en Reino Unido desciende a 171.000 personas en 2025 Se trata del nivel más bajo desde 2012 excluyendo el periodo de la pandemia de COVID-19.

La migración neta en Reino Unido descendió a 171.000 personas en 2025, el nivel más bajo desde 2012, excluyendo el periodo de la pandemia de COVID-19, según cifras oficiales publicadas este jueves.

Los datos provisionales de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) mostraron que la migración neta, que alcanzó un máximo de 944.000 personas en el año que finalizó en marzo de 2023, continuó su descenso, llegando a 171.000 el año pasado.

Según la ONS, la principal razón de este descenso fue la disminución del 47% en la llegada de ciudadanos extracomunitarios por motivos laborales.

El número de personas que abandonaron Reino Unido superó las 640.000, lo que supone un descenso del 6%, mientras que 800.000 personas inmigraron al país el año pasado, un 20% menos que en 2024.

Por otra parte, el Ministerio del Interior publicó cifras sobre migración irregular que muestran que el número de llegadas en pequeñas embarcaciones aumentó un 3% en el año que finalizó en marzo.

Durante el mismo periodo, el número de personas que solicitaron asilo disminuyó un 12%, mientras que el número de solicitantes de asilo alojados en hoteles se redujo en un tercio.

Según el Ministerio del Interior, un total de 39.271 personas llegaron al Reino Unido en pequeñas embarcaciones en el año que finalizó en marzo de 2026.

«La migración neta ha disminuido un 82 %. La migración neta se sitúa ahora en 171.000, frente al máximo de 944.000 alcanzado durante el gobierno conservador. Este Gobierno está restableciendo el orden y el control en nuestras fronteras», escribió la ministra del Interior, Shabana Mahmood, en la red social estadounidense X.

A principios de este mes, el Ministerio del Interior informó de que más de 200.000 migrantes han cruzado el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones para llegar a Reino Unido desde que se iniciaron los registros en 2018.

*Traducido por Daniel Gallego.