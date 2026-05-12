La medida "propone establecer la responsabilidad directa del Estado para el cuidado de las antigüedades, el patrimonio y los sitios arqueológicos" en Cisjordania mediante la creación de un organismo dependiente del Ministerio de Patrimonio de Israel.

La Knéset aprueba en primera lectura poner el patrimonio de la Cisjordania ocupada bajo control directo israelí La medida "propone establecer la responsabilidad directa del Estado para el cuidado de las antigüedades, el patrimonio y los sitios arqueológicos" en Cisjordania mediante la creación de un organismo dependiente del Ministerio de Patrimonio de Israel.

La Knéset (el parlamento israelí) aprobó en primera lectura un proyecto de ley que pondría los sitios patrimoniales de la Cisjordania ocupada bajo control directo israelí.

Un comunicado emitido este martes por la Knéset indicó que sus miembros aprobaron el proyecto de ley el lunes por la noche.

La medida "propone establecer la responsabilidad directa del Estado para el cuidado de las antigüedades, el patrimonio y los sitios arqueológicos" en Cisjordania mediante la creación de un organismo dependiente del Ministerio de Patrimonio de Israel, según el comunicado.

El proyecto de ley también propone otorgar a dicho organismo "todas las facultades necesarias" para excavar, desarrollar y gestionar sitios arqueológicos y patrimoniales, así como "expropiar y adquirir terrenos para este fin", añadió.

No obstantes, el proyecto de ley debe ser aprobado en segunda y tercera lectura antes de convertirse en ley.

En febrero, el Gabinete de Seguridad de Israel ordenó la derogación de una ley que prohibía la venta de tierras palestinas a judíos en Cisjordania, la apertura de los registros de propiedad de tierras y la transferencia de la autoridad para otorgar permisos de construcción del municipio palestino a la administración civil israelí.

En los últimos años, organizaciones palestinas e internacionales han señalado que el gobierno israelí busca anexar Cisjordania como un hecho consumado mediante una serie de medidas de asentamiento sin una declaración formal de anexión.

En un dictamen histórico de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí del territorio palestino y exigió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este.

*Traducido por Daniel Gallego.