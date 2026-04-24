Un operador europeo, cuyo nombre no se ha revelado, firmó un acuerdo para la compra de dos unidades de su avión de nueva generación P.180 Avanti NX.

La italiana Piaggio Aerospace consigue su primer pedido tras su adquisición por parte de la turca Baykar Un operador europeo, cuyo nombre no se ha revelado, firmó un acuerdo para la compra de dos unidades de su avión de nueva generación P.180 Avanti NX.

El fabricante aeronáutico italiano Piaggio Aerospace, subsidiario de la empresa aeroespacial turca Baykar, ha conseguido su primer pedido para su avión de nueva generación P.180 Avanti NX.

Un operador europeo, cuyo nombre no se ha revelado, firmó un acuerdo para la compra de dos unidades de la aeronave modernizada, la cual fue presentada en el evento Aero Friedrichshafen 2026 en Alemania.

La aeronave contará con módulos especializados para camillas, lo que permitirá configurarla para misiones de ambulancia aérea y evacuación médica.

Este pedido inicial supone un hito para Piaggio Aerospace, que busca reafirmar su posición en el sector aeroespacial mundial.

Giovanni Tomassini, director ejecutivo de Piaggio Aerospace, afirmó que el regreso de la compañía a Aero Friedrichshafen tras un largo paréntesis, con este acuerdo, demuestra su sólido regreso al mercado de la aviación con el apoyo de Baykar.

El pedido coincidió además con el 40 aniversario del primer vuelo del modelo original P.180.

El nuevo Avanti NX se basa en el distintivo diseño aerodinámico del modelo original, combinando la velocidad de un jet con la eficiencia de combustible y las bajas emisiones de carbono de un turbohélice.

El modelo mejorado cuenta con un sistema interno renovado, un diseño de cabina optimizado y una mayor fiabilidad general.

Con el respaldo de Baykar, Piaggio Aerospace tiene como objetivo aumentar la producción en los próximos años, con el fin de alcanzar una tasa de producción anual de hasta 30 unidades, según informó la compañía.

*Traducido por Daniel Gallego.