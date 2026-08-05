Un funcionario iraní afirmó que un entendimiento con Omán está “al alcance” si Estados Unidos deja de interferir en las conversaciones.

La injerencia estadounidense la principal razón del retraso en alcanzar un acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz Un funcionario iraní afirmó que un entendimiento con Omán está “al alcance” si Estados Unidos deja de interferir en las conversaciones.

La injerencia estadounidense y las amenazas del presidente Donald Trump son las principales razones de los retrasos en la consecución de un acuerdo con Omán sobre las nuevas normas de navegación para el estrecho de Ormuz, según declaró este miércoles una fuente iraní informada.

“La principal razón del retraso en el acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz es la injerencia estadounidense y las amenazas de Trump”, declaró la fuente a la agencia de noticias iraní Sepah News.

“Mientras persista la injerencia estadounidense y la amenaza de un ataque militar contra Irán, el acuerdo se retrasará”, afirmó la fuente, añadiendo que “Irán no alcanzará ningún acuerdo bajo la sombra de las amenazas”.

Estas declaraciones se produjeron un día después de que un alto funcionario iraní declarara a Press TV que Teherán y Mascate habían entrado en “una nueva fase” de negociaciones destinadas a establecer un corredor marítimo que garantice el paso seguro de los buques comerciales por esta vía marítima estratégica.

El funcionario afirmó que un entendimiento con Omán está “al alcance” si Estados Unidos deja de interferir en las conversaciones.

El funcionario también acusó a Trump de intentar influir en las negociaciones y atribuirse el mérito de cualquier acuerdo, afirmando que sus acciones habían ralentizado el proceso.

Según un funcionario, el corredor propuesto tiene como objetivo salvaguardar los derechos soberanos de Irán como Estado ribereño, al tiempo que garantiza el tránsito seguro de buques comerciales.

*Traducido por Daniel Gallego.