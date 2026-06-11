Por su parte, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido comunicó haber recibido un informe sobre un incidente a 21 millas náuticas al noreste de Sohar, Omán.

La India anuncia un incidente en un barco frente al puerto de Shinas, Omán Por su parte, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido comunicó haber recibido un informe sobre un incidente a 21 millas náuticas al noreste de Sohar, Omán.

La Embajada de la India en Omán anunció este jueves haber tenido “conocimiento de un incidente ocurrido hoy temprano con un barco frente al puerto de Shinas, en Omán”.

La embajada afirmó que están “siguiendo de cerca la situación y coordinando con las autoridades locales para obtener más detalles”.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) había comunicado haber recibido un informe sobre un incidente a 21 millas náuticas (37 kilómetros) al noreste de Sohar, Omán.

Según el centro, las autoridades locales informaron sobre un incendio en la sala de máquinas de un buque cisterna, pero no reportó ningún impacto ambiental. Las autoridades continúan investigando.

El centro recomienda a los buques navegar con precaución e informar de cualquier actividad sospechosa al UKMTO.