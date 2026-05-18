Drones y buques militares comenzaron a aparecer alrededor del convoy durante la noche, mientras que las interceptaciones se iniciaron alrededor de las 11:00 hora local.

La Flotilla Global Sumud continua su viaje hacia Gaza a pesar de las interceptaciones por parte de las fuerzas israelíes Drones y buques militares comenzaron a aparecer alrededor del convoy durante la noche, mientras que las interceptaciones se iniciaron alrededor de las 11:00 hora local.

La activista Mi Hoa Lee, a bordo de la Flotilla Global Sumud, declaró el lunes a Anadolu que el convoy humanitario continuaba su viaje hacia Gaza a pesar de las interceptaciones por parte de las fuerzas israelíes.

Desde el buque Kasr-i Sadabad, que navega bajo bandera británica, Lee afirmó que la flotilla partió del distrito costero turco de Marmaris y llevaba 33 días en alta mar.

Añadió que drones y buques militares comenzaron a aparecer alrededor del convoy durante la noche, mientras que las interceptaciones se iniciaron alrededor de las 11:00 hora local.

Según Lee, la flotilla inicialmente estaba compuesta por casi 60 embarcaciones que transportaban a unos 500 civiles de aproximadamente 45 países, como parte de una "misión humanitaria no violenta" destinada a romper el bloqueo a Gaza.

A pesar de las interceptaciones, Lee aseguró que las embarcaciones restantes seguían navegando hacia Gaza.

Lee calificó la intervención israelí en aguas internacionales de "ilegal" y "criminal", e hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que preste atención a la flotilla, así como a la situación de los palestinos en Gaza y Cisjordania ocupada.

Otro activista a bordo de la flotilla, Giorgio Patti, declaró a Anadolu que su embarcación aún no había presenciado ningún abordaje, aunque un buque militar sobrevolaba la zona mientras la tripulación realizaba maniobras evasivas.

Patti afirmó que el ambiente a bordo seguía siendo de cooperación y calma. «Si bien Israel actúa al margen del marco legal establecido, confiamos en los mecanismos de control internacionales y estamos a la espera del abordaje», añadió.

También instó a la comunidad internacional a tomar medidas contra las violaciones de los derechos civiles y humanos en Gaza y los territorios palestinos ocupados.

Rechazando las acusaciones de vincular la flotilla con la violencia o con organizaciones terroristas, Patti afirmó que el único propósito de la misión era entregar ayuda humanitaria a Gaza y desafiar el bloqueo israelí por medios pacíficos y legales.

Patti añadió que la flotilla formaba parte de un movimiento civil internacional que transportaba únicamente suministros de ayuda y voluntarios. “Formamos parte de un movimiento civil internacional que transporta exclusivamente ayuda humanitaria y voluntarios. No somos violentos y, sobre todo, actuamos siempre dentro de un marco legal y ético”, añadió.

*Traducido por Daniel Gallego.