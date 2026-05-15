Según la acusación, Monica Witt proporcionó información al Gobierno de Irán, poniendo en riesgo información y programas confidenciales y clasificados de defensa nacional de Estados Unidos.

La FBI ofrece USD 200.000 por información sobre el paradero de una exmilitar que desertó a Irán 2013 Según la acusación, Monica Witt proporcionó información al Gobierno de Irán, poniendo en riesgo información y programas confidenciales y clasificados de defensa nacional de Estados Unidos.

La Oficina Federal de Investigación (FBI) anunció que su oficina en Washington DC ofrece una recompensa de 200.000 dólares por información que conduzca a la detención y el enjuiciamiento de Monica Witt, exmiembro de las Fuerzas Armadas de EEUU y agente de contrainteligencia, quien fue acusada por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia en febrero de 2019 de espionaje, incluida la transmisión de información de defensa nacional al Gobierno de Irán.

En un comunicado, la FBI informó que Witt, exespecialista en inteligencia de la Fuerza Aérea de EEUU (USAF) en servicio activo y agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, sirvió en las Fuerzas Armadas entre 1997 y 2008 antes de trabajar como contratista del Gobierno estadounidense hasta 2010.

Su servicio militar y su empleo como contratista le proporcionaron acceso a información secreta y ultra secreta relacionada con inteligencia y contrainteligencia extranjeras, incluidos los nombres reales de agentes encubiertos de la Comunidad de Inteligencia de EEUU.

En 2013, Witt desertó a Irán. Según la acusación, posteriormente proporcionó información al Gobierno de Irán, poniendo en riesgo información y programas confidenciales y clasificados de defensa nacional de Estados Unidos.

Se alega que Witt proporcionó “intencionadamente” información que ponía en peligro al personal estadounidense y a sus familias destinados en el extranjero. También se le acusa de haber realizado investigaciones en nombre del régimen iraní para permitirles atacar a sus antiguos colegas del Gobierno estadounidense.

Según la FBI, la deserción de Witt a Irán ha beneficiado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el cual cuenta con elementos responsables de la recopilación de inteligencia, la guerra no convencional y el apoyo directo a múltiples organizaciones terroristas que atacan a ciudadanos e intereses estadounidenses.

Si bien Witt ha sido acusada formalmente de sus presuntos delitos, permanece prófuga, y la FBI continúa trabajando activamente para localizarla y llevarla ante la justicia.