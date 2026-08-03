La reunión marcó un encuentro poco común entre la laureada con el Premio Nobel de la Paz, de 81 años, y un representante de una organización internacional desde que los militares tomaron el poder en febrero de 2021.

La exlíder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se reunió con un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja La reunión marcó un encuentro poco común entre la laureada con el Premio Nobel de la Paz, de 81 años, y un representante de una organización internacional desde que los militares tomaron el poder en febrero de 2021.

La exlíder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, detenida este lunes, se reunió con un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), según informaron medios locales.

Suu Kyi se reunió con Arnaud de Baecque, representante de la Cruz Roja en Myanmar, en la capital, Naypyitaw, informó el grupo de medios birmano Eleven Media Group.

La reunión marcó un encuentro poco común entre la laureada con el Premio Nobel de la Paz, de 81 años, y un representante de una organización internacional desde que los militares tomaron el poder en febrero de 2021.

No se dieron a conocer de inmediato los detalles de la reunión.

Suu Kyi ha permanecido prácticamente aislada del mundo exterior desde su detención, y la información sobre su paradero y estado de salud se mantiene estrictamente restringida.

Los militares de Myanmar tomaron el poder el 1 de febrero de 2021, tras detener a Suu Kyi y a otros altos cargos de su gobierno de la Liga Nacional para la Democracia.

Posteriormente, fue condenada en varios casos y recibió largas penas de prisión. Suu Kyi y sus partidarios han rechazado las acusaciones por considerarlas políticamente motivadas.

Desde entonces, Myanmar se ha sumido en un conflicto armado generalizado entre el ejército y las fuerzas de resistencia, incluidas organizaciones armadas étnicas.

La Cruz Roja ha mantenido operaciones humanitarias en Myanmar durante el conflicto, incluyendo esfuerzos para ayudar a las personas afectadas por los combates y las detenciones.

*Traducido por Daniel Gallego.