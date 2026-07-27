«La resiliencia cobrará cada vez más importancia ante estos eventos a gran escala. La organización de la actividad, el trabajo y el turismo se verán afectados significativamente».

La creciente frecuencia de desastres relacionados con el clima tendrá consecuencias económicas importantes en Francia «La resiliencia cobrará cada vez más importancia ante estos eventos a gran escala. La organización de la actividad, el trabajo y el turismo se verán afectados significativamente».

La creciente frecuencia de incendios forestales y otros desastres relacionados con el clima en Francia tendrá importantes consecuencias económicas, afectando a sectores como la agricultura, el turismo y las infraestructuras, según informó este lunes la emisora France Inter citando a un economista.

«Una ola de calor o un incendio forestal, si se prolonga o alcanza gran magnitud, tendrá repercusiones en la economía, las infraestructuras, la producción agrícola y el turismo», declaró Mathieu Plane, subdirector del Departamento de Análisis y Previsión del Observatorio Económico Francés (OFCE), a la emisora.

Plane afirmó que la creciente recurrencia de estos desastres plantea interrogantes urgentes sobre cómo podría adaptarse la economía francesa. «La resiliencia cobrará cada vez más importancia ante estos eventos a gran escala. La organización de la actividad, el trabajo y el turismo se verán afectados significativamente», señaló.

«Hasta ahora, se consideraban episodios aislados. A partir del momento en que se vuelven recurrentes, surge la cuestión de la adaptación y de cómo proteger la economía y limitar estos desastres», añadió Plane.

Los incendios forestales han arrasado 115.000 hectáreas en toda Francia desde principios de año, lo que el ministro del Interior, Laurent Núñez, calificó de situación «excepcional».

Solo en el departamento de Gironda, al suroeste del país, los incendios han quemado 42.000 hectáreas y obligado a la evacuación de 220.000 personas.

Ante la persistencia de los incendios en Gironda y las Landas, el Ministerio de Economía convocó el lunes a representantes de los sectores turístico, energético, asegurador y de telecomunicaciones.

Según el ministerio, el objetivo de la reunión es evaluar los daños, identificar las necesidades urgentes y garantizar la continuidad de la actividad económica en las zonas afectadas.

También se espera que los ministros y las federaciones industriales aborden la coordinación entre sectores y la posible aceleración de las medidas de apoyo a las empresas afectadas.

*Traducido por Daniel Gallego.