La emergencia se declaró "debido a la magnitud y complejidad" del incendio, el cual se extendió por una zona de brezales costeros en Dunwich Heath, con una superficie equivalente a unos 14 campos de fútbol.

La central nuclear Sizewell B se encuentra en alerta máxima debido al incendio forestal que afecta al este de Inglaterra La emergencia se declaró "debido a la magnitud y complejidad" del incendio, el cual se extendió por una zona de brezales costeros en Dunwich Heath, con una superficie equivalente a unos 14 campos de fútbol.

La central nuclear Sizewell B se encuentra en alerta máxima debido al incendio forestal que se desata en Suffolk, a 6,4 kilómetros de distancia de la instalación, en el este de Inglaterra, según informó este jueves The Times.

A primera hora del día se había declarado una emergencia grave después de que un gran incendio forestal se declarara este miércoles en la zona, lo que provocó evacuaciones mientras decenas de bomberos luchaban contra las llamas.

La emergencia se declaró "debido a la magnitud y complejidad" del incendio, el cual se extendió por una zona de brezales costeros en Dunwich Heath, con una superficie equivalente a unos 14 campos de fútbol, según informó la BBC.

No se han reportado heridos, según el Servicio de Bomberos y Rescate de Suffolk. Se evacuaron viviendas y unos 200 campistas cercanos como medida de precaución.

Anteriormente, las autoridades habían declarado que "no existía riesgo alguno para Sizewell B", la central nuclear situada a unos 6,4 kilómetros (4 millas) de la zona de brezales, después de que el incendio se declarara poco después de las 17:30 hora local (16:30 GMT).

Según The Times, la central eléctrica se encuentra en estado de máxima alerta ante el temor de que el incendio cambie de dirección y afecte a su sistema de ventilación tras las evacuaciones en un pueblo cercano.

Una fuente declaró al periódico que "el humo se dirige actualmente hacia el mar, pero si cambia la dirección del viento o se propaga hacia Sizewell, será absorbido por los sistemas de climatización (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y se extenderá por todos los edificios".

El incendio forestal se produjo después de que la Agencia de Medio Ambiente anunciara el miércoles que la mitad de Inglaterra había sido declarada oficialmente en sequía tras un mínimo histórico de precipitaciones y temperaturas elevadas prolongadas.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido también emitió una alerta sanitaria naranja por calor para las regiones de East Midlands, East of England, South East y Londres, vigente desde el miércoles hasta la mañana del jueves.

*Traducido por Daniel Gallego.