Para mejorar la seguridad de sus empleados y pasajeros, DB prohíbe el consumo de alcohol en todas sus estaciones.

La alemana Deutsche Bahn prohíbe el consumo de alcohol en sus 5.400 estaciones de tren en todo el país Para mejorar la seguridad de sus empleados y pasajeros, DB prohíbe el consumo de alcohol en todas sus estaciones.

La compañía ferroviaria alemana Deutsche Bahn (DB) anunció este martes la prohibición del consumo de alcohol en sus 5.400 estaciones de tren en todo el país.

Para mejorar la seguridad de sus empleados y pasajeros, DB prohíbe el consumo de alcohol en todas sus estaciones. La nueva norma se aplica a nivel nacional y se implementará gradualmente en 5.400 estaciones antes del 15 de octubre, según un comunicado.

«Estamos tomando medidas decisivas: prohibimos el consumo de alcohol en nuestras estaciones de tren. Con demasiada frecuencia, hemos visto que donde hay exceso de alcohol, también aumenta la violencia», declaró Evelyn Palla, directora ejecutiva de DB.

«Por eso, ahora introducimos la prohibición del alcohol en las estaciones de tren. Nos tomamos la seguridad muy en serio. Se trata de proteger a nuestros empleados y pasajeros», añadió.

La prohibición del alcohol ya está en vigor en Hamburgo, Múnich, Fráncfort y otras ciudades importantes.

Quien infrinja la prohibición de consumo de alcohol se enfrenta a la expulsión de las instalaciones en el futuro o, en caso de reincidencia, a la prohibición de acceso.

Los restaurantes y bares están exentos de la prohibición. Se permite llevar alcohol en envases sellados en el equipaje o como parte de las compras.

El personal de seguridad ferroviaria y la Policía Federal serán los responsables de hacer cumplir la medida.

*Traducido por Daniel Gallego.