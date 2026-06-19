Yair Lapid señaló que, “en las últimas 24 horas, el vicepresidente estadounidense se enfadó” con los ministros israelíes Smotrich y el de Seguridad Nacional, mientras que Trump dijo que Netanyahu está actuando de forma irresponsable en el Líbano”.

Líder de la oposición israelí: “Si no cambiamos este Gobierno, las relaciones exteriores de Israel quedarán destruidas” Yair Lapid señaló que, “en las últimas 24 horas, el vicepresidente estadounidense se enfadó” con los ministros israelíes Smotrich y el de Seguridad Nacional, mientras que Trump dijo que Netanyahu está actuando de forma irresponsable en el Líbano”.

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, advirtió este viernes que, “si no cambiamos este Gobierno rápidamente, las relaciones exteriores de Israel quedarán completamente destruidas”.

Lapid afirmó que “en las últimas 24 horas, el vicepresidente de Estados Unidos”, James David Vance, “se enfadó, durante una rueda de prensa”, con el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir; el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Moshe Sa’ar, “rompió relaciones con la ministra de Asuntos Exteriores de la UE; y el presidente Trump afirmó que Netanyahu está actuando de forma irresponsable en el Líbano”.