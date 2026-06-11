La Dirección General de Aviación Civil también informó sobre la reanudación de las operaciones normales en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

Kuwait anuncia la reanudación de las operaciones normales en el espacio aéreo del país La Dirección General de Aviación Civil también informó sobre la reanudación de las operaciones normales en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

La Dirección General de Aviación Civil (DGCA) de Kuwait anunció este jueves la reanudación de las operaciones normales en el espacio aéreo del país tras la resolución de las circunstancias que motivaron las medidas preventivas previas.

La DGCA afirmó que está monitoreando la situación las 24 horas del día en coordinación constante con las autoridades pertinentes, tanto dentro como fuera del Estado de Kuwait, para garantizar los más altos niveles de seguridad en el espacio aéreo.

La dirección también informó sobre la reanudación de las operaciones normales en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, con vuelos operando según lo programado, y señaló que continuará monitoreando y evaluando cualquier novedad y tomará las medidas necesarias según corresponda.

La DGCA reiteró su compromiso con la seguridad de los pasajeros y el buen funcionamiento de la navegación aérea, e instó a todos a seguir los canales oficiales para obtener las últimas actualizaciones e información.