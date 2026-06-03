La cancillería kuwaití condenó los “continuos y brutales ataques de Irán con misiles balísticos y drones”, y señaló que “estos volvieron a tener como objetivo instalaciones civiles y vitales, incluido el aeropuerto internacional” del país.

Kuwait anuncia la muerte de una persona en los recientes ataques de Irán La cancillería kuwaití condenó los “continuos y brutales ataques de Irán con misiles balísticos y drones”, y señaló que “estos volvieron a tener como objetivo instalaciones civiles y vitales, incluido el aeropuerto internacional” del país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait anunció este miércoles la muerte de una persona en los recientes ataques de Irán, en los que también resultaron heridas varias otras, así como daños a infraestructuras esenciales, incluidas misiones diplomáticas.

El ministerio condenó los “continuos y brutales ataques de Irán con misiles balísticos y drones”, y señaló que “estos volvieron a tener como objetivo instalaciones civiles y vitales, incluido el Aeropuerto Internacional de Kuwait”.

El ministerio rechazó “categóricamente los flagrantes actos de agresión de Irán”, los cuales “intensifican las tensiones, socavan la seguridad y la estabilidad de la región y constituyen una violación flagrante del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad”.

El ministerio subrayó que la seguridad, la soberanía y la protección del Estado de Kuwait, sus ciudadanos y residentes son límites inviolables, y afirmó que la recurrencia de estos ataques representa una “estrategia sistemática y agresiva que el Estado de Kuwait no aceptará ni tolerará”.

Asimismo, el ministerio reiteró que el Estado de Kuwait se reserva el “pleno e inherente derecho a adoptar las medidas apropiadas para responder a estos atroces y reiterados ataques iraníes de conformidad con el derecho internacional”.