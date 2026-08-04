El portavoz de la cancillería jordana reiteró la condena de Jordania a estas violaciones y aseguró que estas violaciones constituyen una flagrante violación del derecho internacional.

Jordania apoyo la declaración conjunta de Egipto, Qatar y Türkiye que condena las violaciones de Israel en Gaza El portavoz de la cancillería jordana reiteró la condena de Jordania a estas violaciones y aseguró que estas violaciones constituyen una flagrante violación del derecho internacional.

El portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania comunicó este martes su apoyo a la declaración conjunta emitida por Egipto, Qatar y Türkiye, en su calidad de mediadores en los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza y establecer la estabilidad, la cual condena las continuas violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Israel en la franja.

En una nota de prensa, el portavoz reiteró la condena de Jordania a estas violaciones, la cuales incluyen ataques contra instalaciones sanitarias y el asesinato de civiles inocentes, entre ellos niños y mujeres, y aseguró que estas violaciones constituyen una flagrante violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.

El portavoz subrayó la necesidad de detener los ataques y violaciones israelíes y garantizar la entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria suficiente y constante a la Franja de Gaza. Asimismo, enfatizó la necesidad de garantizar la plena protección de los civiles, las instalaciones médicas y el personal humanitario.

“La comunidad internacional”, prosiguió el portavoz, “debe asumir su responsabilidad de presionar a Israel a fin de que cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y garantice la aplicación de todas las disposiciones del plan del presidente de Estados Unidos sobre Gaza, e impedir que se socaven los esfuerzos para estabilizar Gaza y lograr una tregua integral que conduzca a un alto el fuego permanente y al fin de la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza”.