En un principio, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo una magnitud de 7,1, pero posteriormente la revisó a 6,8.

Japón emite alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 6,8 que sacudió la prefectura de Kumamoto En un principio, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo una magnitud de 7,1, pero posteriormente la revisó a 6,8.

Japón emitió este martes una alerta de tsunami tras un potente terremoto que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el suroeste del país.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó inicialmente que el sismo tuvo una magnitud de 7,1, antes de revisarla a 6,8.

Según el USGS, el terremoto se produjo a una profundidad de 10 kilómetros a las 4:27 pm hora local (7:27 GMT), a unos 5 kilómetros al este de Uto, en Kumamoto.

La red de monitoreo sísmico GEOFON de Alemania también midió inicialmente el sismo con una magnitud de 6.4, antes de revisarla a 6,8.

La Agencia Meteorológica de Japón indicó que el terremoto tuvo una intensidad de 7 en la escala japonesa de 0 a 7 en las zonas más afectadas, según informó la cadena pública NHK.

Por otra parte, un terremoto de magnitud 5,6 se produjo a las 17:08 (8:08 GMT) a 16 kilómetros al noreste de Tsunagi, Kumamoto, según el USGS.

La División de Gestión de Desastres de la Oficina del Gabinete de Japón emitió una alerta de tsunami para los mares de Ariake y Yatsushiro, instando a los residentes a abandonar las zonas costeras de inmediato y a mantenerse alejados hasta que se levante la alerta.

No se reportaron anomalías inmediatas en las centrales nucleares tras el terremoto, según la agencia de noticias Kyodo.

El tren bala Shinkansen y los servicios ferroviarios locales también fueron suspendidos en toda la región de Kyushu.

El Ministerio de Defensa de Japón informó que las Fuerzas de Autodefensa habían iniciado un reconocimiento aéreo y que priorizarían las operaciones de rescate, según un comunicado difundido por la empresa estadounidense de redes sociales X.

El departamento de bomberos indicó que probablemente varias personas resultaron heridas en la prefectura de Kumamoto.

La pista del aeropuerto de Kumamoto fue cerrada tras el terremoto, informó Kyodo.

*Traducido por Daniel Gallego.