No obstante, el canciller y el ministro de Defensa de Italia descartaron cualquier solicitud inmediata de una nueva misión militar.

Italia se prepara para trasladar dos dragaminas más cerca del estrecho de Ormuz como medida de precaución No obstante, el canciller y el ministro de Defensa de Italia descartaron cualquier solicitud inmediata de una nueva misión militar.

Italia se prepara para trasladar dos dragaminas más cerca del Estrecho de Ormuz como medida de precaución, descartando cualquier solicitud inmediata de una nueva misión militar, según informaron este miércoles a los parlamentarios el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

Crosetto explicó que los buques se reposicionarían por etapas —primero en el Mediterráneo oriental y luego en el Mar Rojo— dentro de las misiones ya autorizadas por el Parlamento. «Como medida puramente preventiva… estamos organizando el despliegue de los dragaminas para que se posicionen relativamente más cerca del Estrecho», declaró Crosetto.

Los ministros intentaron asegurar al Parlamento que Italia no está ampliando su papel militar sin supervisión, incluso cuando las tensiones amenazan una ruta marítima global clave. «No queremos solicitar la autorización de una nueva misión militar en el Golfo», afirmó Tajani, añadiendo que cualquier eventual participación en una coalición internacional se produciría «solo después del cese definitivo de las hostilidades».

Crosetto recalcó que cualquier nueva operación requeriría condiciones estrictas: «Una nueva misión militar exige, en primer lugar, una tregua real, luego un marco jurídico y, finalmente, la autorización del Parlamento», afirmó, describiendo la situación como «frágil y precaria».

La sesión se centró en los esfuerzos internacionales para restablecer la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz. Los ministros indicaron que Italia actúa dentro de las prerrogativas de las misiones extranjeras existentes y comparte sus planes «con la máxima transparencia».

Crosetto destacó la magnitud de una posible respuesta multinacional, señalando que unos 40 países están considerando contribuir a la seguridad de la vía marítima, y 24 ya han manifestado su disposición a proporcionar capacidades especializadas.

Entre las contribuciones que se están debatiendo se incluyen buques, unidades de apoyo y personal de neutralización de minas de países europeos y aliados, además de los despliegues ya existentes en la región.

Crosetto afirmó que se están desarrollando iniciativas paralelas, incluida una promovida por Estados Unidos, paralelamente al esfuerzo general. «Por el momento se trata de iniciativas independientes, pero necesariamente tendrán que intercambiar información y coordinarse», concluyó.

Ambos ministros describieron el enfoque de Italia como prudente pero preparado, equilibrando la preparación con las prioridades diplomáticas.

*Traducido por Daniel Gallego.