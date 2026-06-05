El despliegue secreto en Azerbaiyán fue una de las varias posiciones militares que Israel mantuvo en Oriente Medio.

Israel desplegó secretamente unidades militares y de inteligencia de élite en Azerbaiyán durante la guerra con Irán El despliegue secreto en Azerbaiyán fue una de las varias posiciones militares que Israel mantuvo en Oriente Medio.

Israel desplegó secretamente unidades militares y de inteligencia de élite en Azerbaiyán durante la guerra con Irán como parte de una red de bases encubiertas en todo Oriente Medio para facilitar las operaciones contra Irán, según informaron cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

Dos de las fuentes indicaron que las fuerzas operaban desde varias ubicaciones en el sur de Azerbaiyán, cerca de la frontera norte de Irán y, en su punto más cercano, a tan solo unos 96 kilómetros de la ciudad iraní de Tabriz, que Israel atacó durante la guerra.

Las otras dos fuentes señalaron que también se desplegaron unidades de comandos especiales en la zona, las cuales llevaron a cabo misiones de inteligencia y operaciones con drones, lo que proporcionó a Israel una posición estratégica desde la que vigilar el norte de Irán durante el conflicto.

El despliegue secreto en Azerbaiyán fue una de las varias posiciones militares que Israel mantuvo en Oriente Medio, otorgando a sus fuerzas armadas un alcance sin precedentes y poniendo de relieve el papel que desempeñaron los vecinos de Irán —algunos con permiso, otros probablemente sin él— al facilitar las operaciones contra Teherán y verse involucrados en el conflicto.

Según informaron fuentes a CNN, las ubicaciones en Azerbaiyán figuraban entre numerosos emplazamientos y bases militares secretas en varios países, incluidos Irak, Emiratos Árabes Unidos y Somalilandia. Estas fuerzas, inicialmente concebidas como posibles equipos de rescate en caso de emergencia, ampliaron su alcance para convertirse en puestos militares y de inteligencia.

En conjunto, los despliegues descritos por las fuentes ubicaron a las fuerzas israelíes a lo largo de la periferia sur, oeste y norte de Irán durante la guerra, extendiendo el alcance militar cientos de kilómetros, adentrándose en territorio iraní. Estas posiciones avanzadas permitieron a Israel sostener repetidas oleadas de ataques contra objetivos en todo el país.

La operación en Azerbaiyán consistió en varias decenas de soldados, incluyendo miembros de las fuerzas especiales israelíes, su unidad de élite de combate y rescate aerotransportada y personal del Mossad, según una de las fuentes.

Un portavoz de la embajada de Azerbaiyán en Estados Unidos declaró a CNN: «Rechazamos categóricamente las afirmaciones infundadas sobre el supuesto uso del territorio de Azerbaiyán para operaciones contra terceros países».

Mientras tanto, la autoproclamada república de Somalilandia, en el Cuerno de África, proporcionó a Israel una posición militar adicional, según una de las fuentes, lo que permitió a los aviones israelíes un punto de escala potencial en vuelos de largo alcance a Irán. En diciembre, Israel se convirtió en el primer país en reconocer formalmente a Somalilandia, y Emiratos Árabes Unidos mantienen una amplia presencia comercial y militar en la ciudad portuaria de Berbera.