La organización beduina Al-Baidar declaró que la casa fue arrasada en la zona árabe de Al-Kaabneh, en la que se desmantela la última medida contra las viviendas palestinas en Jerusalén y sus alrededores.

Israel derriba una vivienda palestina al noroeste de la ciudad ocupada de Jerusalén Este La organización beduina Al-Baidar declaró que la casa fue arrasada en la zona árabe de Al-Kaabneh, en la que se desmantela la última medida contra las viviendas palestinas en Jerusalén y sus alrededores.

Fuerzas israelíes demolieron este miércoles una vivienda palestina en una zona entre las localidades de Bir Nabala y Beit Hanina, al noroeste de Jerusalén Este ocupada, según informó una organización de derechos humanos.

La organización beduina Al-Baidar declaró que la casa fue arrasada en la zona árabe de Al-Kaabneh, en la que se desmantela la última medida contra las viviendas palestinas en Jerusalén y sus alrededores, y advirtió que las demoliciones israelíes tienen consecuencias humanitarias y sociales para las familias palestinas afectadas y socavan su estabilidad.

Israel suele demoler viviendas palestinas alegando que fueron construidas en terrenos clasificados como Zona C. Según el Acuerdo de Oslo II de 1995, la Zona C está bajo control civil, administrativo y de seguridad israelí y representa aproximadamente el 60% de Cisjordania ocupada.

Desde la firma del acuerdo en 1995, Israel ha intensificado las demoliciones de viviendas y estructuras palestinas para presionar a los palestinos y desplazarlos de sus tierras con el fin de expandir los asentamientos, lo cual es ilegal según las Naciones Unidas.

Las autoridades israelíes impiden la construcción o la recuperación de tierras en la Zona C sin permisos que, según los palestinos, son prácticamente imposibles de obtener.

Las autoridades israelíes llevaron a cabo 70 demoliciones en mayo, que afectaron a 155 estructuras palestinas, entre ellas 39 viviendas habitadas y 99 construcciones agrícolas, según cifras de la Comisión Palestina de Resistencia a la Colonización y al Muro.

*Traducido por Daniel Gallego.