"El acuerdo, valorado en más de 34 millones de dólares, cubre el desarrollo e integración de tanques de combustible externos basados en un diseño existente de Cyclone, desarrollado originalmente para el F-16".

Israel busca extender el alcance de sus cazas F-35I Adir ante la guerra contra Irán "El acuerdo, valorado en más de 34 millones de dólares, cubre el desarrollo e integración de tanques de combustible externos basados en un diseño existente de Cyclone, desarrollado originalmente para el F-16".

Israel anunció este jueves la firma de un contrato por el valor de más de 34 millones de dólares para “extender el alcance” de sus cazas F-35I Adir.

E en un comunicado, el Ministerio de Defensa informó que su Dirección de Adquisiciones de Defensa firmó el acuerdo con Cyclone, una filial de Elbit Systems. El acuerdo abarca "el desarrollo de una capacidad de alcance extendido para el caza F-35I Adir, fabricado por Lockheed Martin".

"El acuerdo, valorado en más de 34 millones de dólares (más de 100 millones de séqueles israelíes), cubre el desarrollo e integración de tanques de combustible externos basados en un diseño existente de Cyclone, desarrollado originalmente para el F-16", indicó.

Se espera que esta nueva capacidad extienda el alcance operativo de la aeronave, reduzca la dependencia del reabastecimiento aéreo y mejore la flexibilidad operativa en misiones de largo alcance, afirmó el ministerio.

El acuerdo se produce en medio de tensiones regionales, que se han intensificado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el 28 de febrero, lo que provocó represalias de Teherán contra Israel, así como contra los aliados de Estados Unidos en el Golfo, junto con el cierre del estrecho de Ormuz.

*Traducido por Daniel Gallego.