Paz Ahora afirmó que la decisión asigna los fondos al Ministerio de Vivienda para completar los trámites iniciales de planificación de los asentamientos legalizados por el gobierno entre 2023 y 2025.

Israel asigna USD 51 millones para la construcción para 69 asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada Paz Ahora afirmó que la decisión asigna los fondos al Ministerio de Vivienda para completar los trámites iniciales de planificación de los asentamientos legalizados por el gobierno entre 2023 y 2025.

Israel asignó 152 millones de séqueles (51 millones de dólares) para la elaboración de planes de construcción para 69 asentamientos y puestos de avanzada ilegales en la Cisjordania ocupada, según informó este jueves el grupo israelí antiasentamientos Paz Ahora.

La asignación se realizó durante una votación telefónica de ministros la semana pasada, indicó el grupo en un comunicado, añadiendo que el gobierno también está preparando un proyecto de resolución para destinar más de mil millones de séqueles (337 millones de dólares) al establecimiento de nuevos asentamientos y puestos de avanzada ilegales en el territorio ocupado.

Paz Ahora afirmó que la decisión asigna los fondos al Ministerio de Vivienda para completar los trámites iniciales de planificación de los asentamientos legalizados por el gobierno entre 2023 y 2025, además de elaborar planes para expandir la construcción de asentamientos en Cisjordania.

El gobierno no se pronunció de inmediato sobre el informe.

Un informe aparte de Axios indicó que se espera que el Gabinete israelí apruebe un plan para financiar el establecimiento de facto de 61 nuevos asentamientos en Cisjordania.

El informe señala que se prevé que el gobierno gaste más de 350 millones de dólares a lo largo de varios años para establecer 61 asentamientos recién aprobados. El plan financiaría viviendas temporales, edificios públicos e infraestructura incluso antes de que se complete la planificación formal, lo que representa una de las mayores expansiones de asentamientos en décadas.

Muchos de los asentamientos se ubican en zonas estratégicamente sensibles, como el Valle del Jordán a lo largo de la Carretera 90, las Colinas del Sur de Hebrón y lugares destinados a crear continuidad territorial entre asentamientos ya existentes. «Esta medida socava aún más la perspectiva de un futuro Estado palestino», afirma el informe.

*Traducido por Daniel Gallego.