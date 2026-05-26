Los ataques ocurrieron en el Día de Arafa, un día antes de la importante festividad musulmana de Eid al Adha.

Israel asesina 4 personas en 82 ataques masivos, incluido uno con bombas de fósforo, contra Líbano Los ataques ocurrieron en el Día de Arafa, un día antes de la importante festividad musulmana de Eid al Adha.

Israel asesinó a cuatro personas este martes 26 de mayo en 82 ataques contra el sur y el este del Líbano, incluyendo uno con bombas de fósforo, según un recuento de la Agencia Anadolu basado en reportes de la Agencia Nacional de Noticias (ANN) oficial del Líbano.

En una de las escaladas más severas desde que comenzó el alto al fuego el 17 de abril, Israel lanzó los ataques hasta las 14:00 GMT, incluyendo 72 bombardeos aéreos y 10 ataques de artillería, indica el recuento.

Los ataques ocurrieron en el Día de Arafa, un día antes de la importante festividad musulmana de Eid al Adha.

Entre los fallecidos se encontraban dos paramédicos, según el recuento.

La escalada se produjo tras recientes amenazas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de intensificar los ataques contra Hezbolá y de ejecutar lo que describió como "golpes poderosos" en medio de crecientes preocupaciones por las operaciones de drones del grupo.

El bombardeo de artillería israelí impactó varias zonas fronterizas, mientras que proyectiles de fósforo fueron reportados como disparados hacia el pueblo de Shebaa en el distrito de Hasbaya.

También se reportaron drones israelíes sobrevolando Beirut y sus suburbios.

Desde el 2 de marzo, Israel ha ejecutado una ofensiva a gran escala en el Líbano que ha matado a 3.185 personas y ha herido a otras 9.633, según las cifras oficiales libanesas.

*Sahin Demir y Aicha Sandoval Alaguna contriuyeron con la redacción de esta nota desde Estambul y Cartagena.