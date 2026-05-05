El Ayuntamiento de Ashdod, informó que la medida se tomó "en vista de la escalada de las tensiones de seguridad".

Israel anuncia la reapertura de los refugios públicos en la ciudad de Ashdod ante la posible reanudación de la guerra El Ayuntamiento de Ashdod, informó que la medida se tomó "en vista de la escalada de las tensiones de seguridad".

Las autoridades municipales de Ashdod, en el sur de Israel, anunciaron este martes la reapertura de los refugios públicos ante la preocupación por una posible reanudación de la guerra con Irán.

El diario Yedioth Ahronoth, citando al Ayuntamiento de Ashdod, informó que la medida se tomó "en vista de la escalada de las tensiones de seguridad" y añadió que la apertura de los refugios forma parte de la preparación interna "sin que se haya modificado" la normativa del ejército israelí.

"No tenemos prisa, pero estamos en alerta máxima", declaró Raz Kinstlich, alcalde de Rishon Lezion, e indicó que unos 50.000 israelíes carecen de espacios protegidos en la zona.

Las tensiones se intensificaron en el golfo Pérsico el lunes, cuando los Emiratos Árabes Unidos informaron de una serie de ataques con drones y misiles iraníes que dejaron tres heridos.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió el lunes que cualquier embarcación que infrinja los protocolos de tránsito emitidos por Teherán en el estrecho de Ormuz "será interceptada por la fuerza".

*Traducido por Daniel Gallego.