El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irlanda señaló que “la escalada de medidas contra la CPI solo perjudica a las víctimas más vulnerables que buscan justicia”.

Irlanda lamenta “profundamente las recientes sanciones estadounidenses contra la presidente de la CPI” El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irlanda señaló que “la escalada de medidas contra la CPI solo perjudica a las víctimas más vulnerables que buscan justicia”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irlanda afirmó este jueves lamentar “profundamente las recientes sanciones estadounidenses contra la presidente de la” Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, “y un abogado litigante de alto rango”.

El ministerio señaló que “la escalada de medidas contra la CPI solo perjudica a las víctimas más vulnerables que buscan justicia” y reiteró su apoyo a la CPI, indicando que “mantiene su compromiso de proteger la independencia de la corte”.