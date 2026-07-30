“Hasta el momento, ninguna parte ha aportado pruebas que lo demuestren”, declaró Sabah Al-Numan, portavoz del primer ministro.

Irak afirma que no hay pruebas que demuestren que los ataques a Arabia Saudita se lanzasen desde su territorio “Hasta el momento, ninguna parte ha aportado pruebas que lo demuestren”, declaró Sabah Al-Numan, portavoz del primer ministro.

Irak afirmó este jueves que no se ha presentado ninguna prueba que demuestre que los ataques contra territorio saudí se lanzaron desde su propio territorio.

“Hasta el momento, ninguna parte ha aportado pruebas que lo demuestren”, declaró Sabah Al-Numan, portavoz del primer ministro, a la Agencia de Noticias Iraquí (INA), y exigió “pruebas y evidencias sobre las afirmaciones de que los ataques se lanzaron desde dentro de Irak”.

Sus declaraciones se produjeron después de que Arabia Saudí afirmara que un ataque contra instalaciones petroleras en el reino se originó en territorio iraquí.

“Las fuerzas de seguridad están preparando un plan de seguridad integral para prevenir la repetición de ataques y preservar plenamente la soberanía de Irak”, declaró Al-Numan. “Las fuerzas de seguridad oficiales son las únicas responsables de la seguridad y no permitirán que haya armas fuera del territorio estatal”, añadió.

“El gobierno no permitirá ninguna acción individual desde dentro del país y, al mismo tiempo, no tolerará ninguna violación proveniente del exterior”, concluyó.

Al-Numan afirmó que la visita del primer ministro y comandante en jefe, Ali Al-Zaidi, al cuartel general de las Fuerzas de Movilización Popular, donde fue informado sobre los ataques contra su personal en varias provincias, reafirmó que el grupo es "parte integral del sistema de defensa nacional".

Esta declaración se produjo tras los ataques de precisión llevados a cabo el martes por la noche por fuerzas estadounidenses y saudíes contra objetivos vinculados a grupos afines a Irán en Irak.

El CENTCOM indicó que la operación tuvo como objetivo sitios relacionados con ataques contra las fuerzas estadounidenses y la infraestructura energética saudí.

*Traducido por Daniel Gallego.