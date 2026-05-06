Aunque no se ha alcanzado un acuerdo definitivo, los funcionarios estadounidenses consideran que estas conversaciones representan el punto más cercano a un acuerdo inicial desde el inicio del conflicto.

Irán y EEUU estarían cerca de llegar a un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto en Oriente Próximo Aunque no se ha alcanzado un acuerdo definitivo, los funcionarios estadounidenses consideran que estas conversaciones representan el punto más cercano a un acuerdo inicial desde el inicio del conflicto.

Irán y Estados Unidos estarían cerca de llegar a un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto y establecer los parámetros para negociaciones nucleares más amplias, según informó Axios, citando a dos funcionarios estadounidenses y otras dos fuentes familiarizadas con las conversaciones en la Casa Blanca.

Washington espera una respuesta de Teherán sobre varios temas clave en un plazo de 48 horas.

Aunque no se ha alcanzado un acuerdo definitivo, los funcionarios estadounidenses consideran que estas conversaciones representan el punto más cercano a un acuerdo inicial desde el inicio del conflicto.

El memorando propuesto declararía el fin de la guerra y establecería un período de negociación de 30 días para un acuerdo más detallado.

Las conversaciones posteriores se centrarían en la reapertura del tránsito por el estrecho de Ormuz, la limitación del programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones estadounidenses. Islamabad y Ginebra se barajan como posibles sedes para las negociaciones, informó Axios.

Según el borrador, Irán aceptaría una moratoria sobre el enriquecimiento de uranio, mientras que Estados Unidos suavizaría gradualmente las sanciones y liberaría miles de millones de dólares de fondos iraníes congelados.

Ambas partes también flexibilizarían las restricciones relacionadas con el estrecho de Ormuz, incluyendo las limitaciones iraníes al transporte marítimo y el bloqueo naval estadounidense.

La duración de la moratoria de enriquecimiento sigue sin resolverse. Irán propuso inicialmente un período de cinco años, mientras que Estados Unidos solicitó 20. Según informes, las conversaciones se centran ahora en un plazo de al menos 12 años, y una fuente menciona 15 años como posible compromiso.

El borrador del acuerdo también incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, abstenerse de actividades relacionadas con la militarización y aceptar inspecciones ampliadas, incluyendo inspecciones sorpresa por parte de inspectores de las Naciones Unidas.

Dos fuentes informaron a Axios que Irán también podría aceptar retirar sus reservas de uranio altamente enriquecido del país, una medida a la que Teherán se ha resistido anteriormente. El informe subraya que aún no se ha finalizado ningún acuerdo.

Según informes, funcionarios estadounidenses creen que el liderazgo iraní sigue dividido, mientras que algunos en Washington se muestran escépticos de que se pueda alcanzar incluso un acuerdo preliminar. Según Axios, Estados Unidos podría restablecer el bloqueo o reanudar las operaciones militares si fracasan las negociaciones.

*Traducido por Daniel Gallego.