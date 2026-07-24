Imágenes satelitales del oeste de Irán mostraron en marzo entradas de túneles y caminos de acceso a una base de misiles dañados, pero imágenes tomadas semanas después revelaron carreteras recién pavimentadas y entradas reconstruidas.

Irán reconstruye rápidamente bases de misiles e infraestructura clave a pesar de meses de ataques aéreos Imágenes satelitales del oeste de Irán mostraron en marzo entradas de túneles y caminos de acceso a una base de misiles dañados, pero imágenes tomadas semanas después revelaron carreteras recién pavimentadas y entradas reconstruidas.

Irán está reconstruyendo rápidamente la infraestructura dañada durante la guerra, desde bases de misiles subterráneas y puentes hasta instalaciones de producción y puertos, según declaraciones de funcionarios israelíes y occidentales e imágenes satelitales recogidas por el The Wall Street Journal.

El rápido ritmo de reconstrucción ha generado preocupación entre algunos funcionarios israelíes, quienes afirman que subraya la capacidad de resistencia de Irán a pesar de meses de intensos ataques aéreos.

Imágenes satelitales del oeste de Irán mostraron en marzo entradas de túneles y caminos de acceso a una base de misiles dañados, pero imágenes tomadas semanas después revelaron carreteras recién pavimentadas y entradas reconstruidas.

En otro ejemplo, equipos iraníes repararon un puente alcanzado por ataques israelíes en cuestión de días, según un oficial militar israelí, lo que generó dudas entre los funcionarios israelíes sobre la efectividad de los ataques.

Mientras tanto, imágenes satelitales de principios de julio mostraron una reconstrucción parcial en un astillero vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica en el puerto de Bandar Anzali, en el mar Caspio.

El excomandante israelí de defensa aérea y antimisiles, Ran Kochav, afirmó que la rápida recuperación de Irán refleja su capacidad para reconstruir infraestructuras y reabastecer su arsenal de misiles.

«Reabastecieron sus reservas», declaró, y añadió: «Poseen una capacidad de industrialización y reconstrucción impresionante».

«Resulta que los rumores sobre el fin o la drástica disminución de los misiles eran erróneos», afirmó Tal Inbar, analista sénior de la Alianza para la Defensa Antimisiles, con sede en Estados Unidos.

“El ejército iraní es un completo desastre”, dijo Trump en redes sociales el mes pasado.

Netanyahu afirmó que las capacidades militares y los programas nucleares y balísticos de Irán habían sufrido un retroceso de muchos años. “Destruimos la maquinaria de producción de misiles de Irán”, declaró en abril.

Funcionarios militares israelíes expresaron en privado su frustración por el resultado de los ataques. Uno de ellos afirmó que Israel podría haber logrado un mayor éxito si se hubiera centrado menos en debilitar al régimen y más en objetivos militares.

“Irán está reconstruyendo todo”, dijo el funcionario. “Estoy muy preocupado”.

Un segundo funcionario militar israelí indicó que Irán conservaba la experiencia necesaria para reconstruir gran parte de su infraestructura militar, incluida la producción de misiles. Los funcionarios señalaron que muchos ataques solo derrumbaron las entradas a las bases subterráneas de misiles sin destruir las instalaciones, lo que permitió a Irán recuperar las armas almacenadas y reabrir los túneles.

Imágenes satelitales mostraron trabajos de excavación en la base de misiles de Dezful, meses después de que sus entradas quedaran sepultadas por ataques aéreos israelíes.

Las imágenes también mostraron la reconstrucción de otras instalaciones militares, con equipos reparando carreteras y reabriendo las entradas de los túneles en una base de misiles cerca de Kermanshah.

Imágenes separadas indicaron la reconstrucción parcial de Raja Shimi Industries, cerca de Teherán, una instalación que se cree produce componentes para misiles, incluyendo varias estructuras de reciente construcción, según un informe del King's College.

Si bien algunas instalaciones que fabrican componentes más complejos necesarios para la producción de misiles podrían tardar meses en recuperarse, Irán podría tener depósitos subterráneos que se utilizarían para ensamblar cientos de misiles y drones nuevos a corto plazo, afirmó Jim Lamson, investigador visitante del King's College de Londres y exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), autor del informe.

*Traducido por Daniel Gallego.