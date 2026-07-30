"El estrecho de Ormuz es nuestro territorio, y las valientes fuerzas de la Armada del CGRI lo controlan firmemente", aseguró el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Irán promete retaliar “hoy mismo” contra los recientes ataques de EEUU "El estrecho de Ormuz es nuestro territorio, y las valientes fuerzas de la Armada del CGRI lo controlan firmemente", aseguró el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó este jueves que controla el estrecho de Ormuz y prometió tomar represalias "hoy mismo" tras los ataques estadounidenses de la noche anterior.

"El estrecho de Ormuz es nuestro territorio, y las valientes fuerzas de la Armada del CGRI lo controlan firmemente", declaró el CGRI en un comunicado, según la agencia estatal de noticias IRNA.

El CGRI añadió que "no se permitirá la injerencia de ninguna parte extranjera que haya llegado desde miles de kilómetros de distancia". "Con la ayuda de Dios Todopoderoso, el agresor será castigado hoy", concluyó el comunicado.

Anteriormente, el Comando Central de Estados Unidos informó que las fuerzas estadounidenses completaron una "intensa oleada" de ataques contra Irán en respuesta a lo que calificó de intentos de ataques con misiles dirigidos contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

*Traducido por Daniel Gallego.