El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán añadió que Estados Unidos se encuentra "atascado en un atolladero creado por él mismo tras cinco meses".

Irán no permitirá que Estados Unidos decida cuándo habrá paz o guerra El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán añadió que Estados Unidos se encuentra "atascado en un atolladero creado por él mismo tras cinco meses".

Irán no permitirá que Estados Unidos decida cuándo habrá paz o guerra, declaró este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei.

"No permitiremos que Estados Unidos determine el momento de la paz y la guerra", afirmó Baqaei en su rueda de prensa semanal, según la agencia de noticias semioficial Mehr.

Añadió que Estados Unidos se encuentra "atascado en un atolladero creado por él mismo tras cinco meses".

El domingo, el portavoz militar iraní, Amir Mohammad Akraminia, declaró que Estados Unidos había suspendido sus ataques durante las dos noches anteriores y que las "contraoperaciones" iraníes también habían cesado.

Según un informe de Axios del sábado, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó al ejército estadounidense que no lanzara nuevos ataques contra Irán, poniendo fin a casi dos semanas de ataques diarios.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han intensificado en las últimas semanas, con ataques de Washington contra Irán y respuestas de Teherán contra lo que, según afirma, eran instalaciones y equipos militares estadounidenses en países de la región.

*Traducido por Daniel Gallego.