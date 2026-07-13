El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmó en una rueda de prensa que la postura de Teherán se basa en el principio de "compromiso recíproco".

Irán no cumplirá con sus obligaciones del memorando mientras Washington continúe incumpliendo las suyas El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmó en una rueda de prensa que la postura de Teherán se basa en el principio de "compromiso recíproco".

Irán declaró este lunes que no cumplirá con sus obligaciones derivadas del memorando de entendimiento mediado por Pakistán con Estados Unidos mientras Washington continúe incumpliendo sus compromisos.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmó en una rueda de prensa que la postura de Teherán se basa en el principio de "compromiso recíproco".

"Desde el principio hemos dicho que se trata de un 'compromiso recíproco'. Si la otra parte (Estados Unidos) cumple con sus compromisos, nosotros también cumpliremos con los nuestros", declaró Baqaei, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

"Nadie puede acusar a la República Islámica de Irán de violar los acuerdos. En todos los casos, nuestras obligaciones y las de la otra parte son claras y están documentadas", añadió, acusando a Washington de "violar diversas secciones" del memorando "con diferentes pretextos".

“Mientras la otra parte siga incumpliendo sus compromisos, la República Islámica de Irán, a su vez, se abstendrá de cumplir las obligaciones que ha contraído”, añadió y afirmó que el memorando de entendimiento había entrado en una fase crítica.

La advertencia se produjo en medio de la escalada de tensiones entre Teherán y Washington, tras los ataques estadounidenses contra objetivos militares y de infraestructura en Irán, en respuesta a los ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Irán ha respondido con ataques con misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en países de la región, al tiempo que acusa a Washington de violar reiteradamente el acuerdo del 17 de junio. El presidente estadounidense Donald Trump declaró posteriormente que el memorando había terminado.

*Traducido por Daniel Gallego.