En respuesta a una declaración del ministro de Defensa saudí, un oficial iraní atribuyó las acusaciones a "un grave error derivado del desconocimiento de la situación en la región".

Irán niega su participación en el lanzamiento de proyectiles desde Irak hacia Arabia Saudita En respuesta a una declaración del ministro de Defensa saudí, un oficial iraní atribuyó las acusaciones a "un grave error derivado del desconocimiento de la situación en la región".

Un oficial militar iraní negó este miércoles la participación de Teherán en el lanzamiento de proyectiles desde Irak hacia Arabia Saudita, rechazando las acusaciones de que Irán estuviera detrás de los recientes ataques contra el reino.

En respuesta a una declaración del ministro de Defensa saudí, el oficial declaró a la emisora estatal iraní IRIB que atribuir ataques contra intereses estadounidenses en la región a Teherán era "un grave error derivado del desconocimiento de la situación en la región".

El oficial también "negó categóricamente cualquier conexión entre los proyectiles disparados desde otros países contra objetivos en Arabia Saudita y la República Islámica de Irán".

Estas declaraciones se produjeron después de que el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita anunciara que sus defensas aéreas interceptaron y destruyeron varios drones que intentaron atacar instalaciones petroleras en la Provincia Oriental del reino.

Según el ministerio, los drones fueron lanzados desde territorio iraquí por grupos respaldados por Irán.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las fuerzas estadounidenses y saudíes llevaron a cabo ataques de precisión conjuntos contra objetivos de grupos alineados con Irán en Irak, y que la operación se dirigió contra sitios vinculados a ataques contra las fuerzas estadounidenses y la infraestructura energética saudí.

Arabia Saudí afirmó que los ataques se llevaron a cabo en legítima defensa tras los ataques lanzados desde territorio iraquí contra las instalaciones petroleras del reino, citando el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, advirtió que emprendería nuevas acciones militares si grupos respaldados por Irán realizaban ataques adicionales contra el reino.

*Traducido por Daniel Gallego.