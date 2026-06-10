“Para que cualquier negociación o proceso diplomático avance, se requiere un nivel mínimo de condiciones favorables que permitan el progreso de la diplomacia”.

Irán: Las violaciones del alto el fuego por EEUU y sus demandas cambiantes socavan las negociaciones “Para que cualquier negociación o proceso diplomático avance, se requiere un nivel mínimo de condiciones favorables que permitan el progreso de la diplomacia”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, declaró este miércoles que las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Estados Unidos, sus mensajes contradictorios y sus demandas cambiantes están socavando los esfuerzos diplomáticos.

“Los procesos diplomáticos no se desarrollan en el vacío”, dijo Baghaei a los periodistas. “Para que cualquier negociación o proceso diplomático avance, se requiere un nivel mínimo de condiciones favorables que permitan el progreso de la diplomacia”, afirmó.

Baghaei señaló que Estados Unidos está perjudicando la vía diplomática mediante lo que describió como mensajes contradictorios, cambios frecuentes de postura y demandas, y reiteradas violaciones del alto el fuego.

“Lamentablemente, Estados Unidos, a través de los mensajes contradictorios que envía, los repetidos cambios en sus posturas y demandas, y, lo que es peor, las reiteradas violaciones del alto el fuego, está perjudicando el proceso diplomático”, declaró.

También acusó a Israel de socavar la diplomacia mediante lo que describió como reiteradas violaciones del alto el fuego en Líbano. “El uso de la fuerza y las acciones ilegales perjudican cualquier proceso diplomático”, añadió Baghaei.

El portavoz indicó que Teherán revisaría las condiciones que rodean las futuras negociaciones a la luz de los acontecimientos de la noche, pero no ofreció más detalles.

*Traducido por Daniel Gallego.