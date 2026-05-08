IRNA informó que comandos navales iraníes interceptaron el petrolero por intentar interrumpir las exportaciones de petróleo de Irán y perjudicar los intereses nacionales del país.

Irán incauta el petrolero OCEAN KOI en el estrecho de Ormuz IRNA informó que comandos navales iraníes interceptaron el petrolero por intentar interrumpir las exportaciones de petróleo de Irán y perjudicar los intereses nacionales del país.

Según la agencia oficial de noticias IRNA, un petrolero identificado como OCEAN KOI fue incautado por las fuerzas navales iraníes durante una operación especial en aguas regionales.

IRNA informó que comandos navales iraníes interceptaron el petrolero por intentar interrumpir las exportaciones de petróleo de Irán y perjudicar los intereses nacionales del país.

Según el informe, el buque transportaba petróleo iraní y había aprovechado las condiciones regionales para interferir con las exportaciones iraníes.

Las fuerzas navales iraníes escoltaron el petrolero hasta la costa sur del país antes de entregarlo a las autoridades judiciales, informó IRNA, citando al ejército iraní.

El ejército añadió que continuará defendiendo los intereses y activos de Irán en aguas regionales y que no mostrará ninguna indulgencia hacia los infractores.

Según datos de MarineTraffic, el OCEAN KOI navega bajo bandera de Barbados.

*Traducido por Daniel Gallego.