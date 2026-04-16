El portavoz de Exteriores de Irán afirmó que estos actos violan los principios establecidos en los Convenios de Ginebra, y señaló que todos los Estados están obligados a respetar y garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario.

Irán exige que EEUU e Israel rindan cuentas por el asesinato de sus líderes El portavoz de Exteriores de Irán afirmó que estos actos violan los principios establecidos en los Convenios de Ginebra, y señaló que todos los Estados están obligados a respetar y garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario.

Irán declaró este jueves que busca que Estados Unidos e Israel rindan cuentas por el asesinato de sus líderes, calificando estos actos como violaciones del derecho internacional y crímenes de guerra.

En una entrevista con la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que el problema trasciende las fronteras de Irán y concierne a la comunidad internacional en general.

"Debemos hacer esto. Y creo que no solo Irán, sino toda la comunidad internacional exige rendición de cuentas", declaró Baqaei. "Porque lo que Estados Unidos e Israel han hecho es un crimen contra la paz y la seguridad internacionales. Es un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad".

Añadió que estos actos violan los principios establecidos en los Convenios de Ginebra, y señaló que todos los Estados están obligados a respetar y garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario. "Dado que las atrocidades cometidas por Estados Unidos e Israel violan estos principios, creo que todos los Estados miembros de la ONU deben exigir que Estados Unidos e Israel rindan cuentas", concluyó.

Baqaei señaló que Teherán llevaría el asunto a través de "todo el sistema interno, así como del derecho internacional, para que rindan cuentas por los horribles crímenes que han cometido contra el pueblo iraní".

*Traducido por Daniel Gallego.