El portavoz del Ejército iraní afirmó que «el estrecho de Ormuz jamás se reabrirá mediante ataques estadounidenses, guerras o actos malvados. La única forma de reabrirlo es respetando los derechos del pueblo iraní».

Irán: El respeto a los derechos del pueblo iraní es la única vía para restablecer el paso por el estrecho de Ormuz El portavoz del Ejército iraní afirmó que «el estrecho de Ormuz jamás se reabrirá mediante ataques estadounidenses, guerras o actos malvados. La única forma de reabrirlo es respetando los derechos del pueblo iraní».

El estrecho de Ormuz jamás se reabrirá mediante ataques estadounidenses, y el respeto a los derechos del pueblo iraní es la única vía para restablecer el paso por esta estratégica vía marítima, declaró este martes un portavoz militar iraní.

Según la televisión estatal iraní, el portavoz del ejército iraní, Mohammad Akraminia, afirmó que «el estrecho de Ormuz jamás se reabrirá mediante ataques estadounidenses, guerras o actos malvados. La única forma de reabrirlo es respetando los derechos del pueblo iraní».

Akraminia también reiteró que Irán mantiene su compromiso de vengar el asesinato del exlíder supremo Ali Khamenei y de todos aquellos que perdieron la vida durante la guerra.

El estrecho de Ormuz ha seguido siendo un foco de tensiones regionales tras el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026.

En los últimos días, Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra Irán, alegando que fueron en respuesta a los ataques iraníes contra buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz.

En junio de 2026, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento que incluía un alto el fuego tras la mediación de Qatar y Pakistán, como parte de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo permanente que pusiera fin a la guerra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 8 de julio que el alto el fuego “ha terminado” tras una nueva escalada del conflicto.

*Traducido por Daniel Gallego.