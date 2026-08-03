El poder judicial identificó a los hombres como Omid Behzad y Pouria Safvat, describiéndolos como agentes del Mossad condenados por espionaje y traición.

Irán ejecuta a dos hombres condenados por espiar para el Mossad El poder judicial identificó a los hombres como Omid Behzad y Pouria Safvat, describiéndolos como agentes del Mossad condenados por espionaje y traición.

Irán ejecutó este lunes a dos hombres condenados por espiar para el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Israel, según informó el poder judicial del país.

De acuerdo con la agencia oficial de noticias IRNA, el poder judicial identificó a los hombres como Omid Behzad y Pouria Safvat, describiéndolos como agentes del Mossad condenados por espionaje y traición.

El poder judicial indicó que ambos fueron declarados culpables de proporcionar a oficiales del Mossad coordenadas, fotografías e información sobre instalaciones militares y de seguridad iraníes durante los ataques israelíes contra Irán el 13 de junio de 2025 y el conflicto más amplio que estalló el 28 de febrero de 2026 entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por el otro.

Durante un período de 13 días, que finalizó el 24 de julio, Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques militares. Washington lanzó ataques contra objetivos dentro de Irán, mientras que Teherán respondió atacando lo que describió como instalaciones y equipos militares estadounidenses en varios países árabes, incluidos Jordania, Baréin y Kuwait.

La escalada se produjo tras la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán el 18 de junio y el inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo.

Posteriormente, las conversaciones se estancaron debido a desacuerdos sobre garantías de seguridad y la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más estratégicas del mundo para el suministro energético y el comercio global.

*Traducido por Daniel Gallego.